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НовостиОбщество9 ноября 2022 7:31

В Екатеринбурге застройщику дали разрешение на возведение дома возле Храма на Крови

Закончить строительство необходимо будет до октября 2025 года
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Планируется, что на крыше здания обустроят детскую площадку Фото: пресс-служба корпорации Маяк

Планируется, что на крыше здания обустроят детскую площадку Фото: пресс-служба корпорации Маяк

В Екатеринбурге застройщику «Дом плюс» администрация города выдала разрешение на возведение многофункционального комплекса возле Храма на Крови. Об этом пишет «РБК Екатеринбург».

Ранее мы писали, что здание появится рядом с объектом культурного наследия «Особняк Иванова - Голландского». Планировалось, что это будет дом переменной этажности. На первом, и частично на втором этажах собираются разместить коммерческие помещения, со второго по седьмой этаж - квартиры общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров.

Под домом предусмотрен двухуровневый паркинг на 76 машиномест. Также сообщалось, что на шестиэтажной части предусмотрена эксплуатируемая кровля, на которой будут обустроены детские площадки и зоны для отдыха.

«РБК Екатеринбург» также отмечает, что компанию «Дом плюс» контролируют основатели корпорации Маяк». Многофункциональный комплекс необходимо построить до октября 2025 года (на такой срок выданы документы).