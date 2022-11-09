В Екатеринбурге застройщику дали разрешение на возведение дома возле Храма на Крови

Планируется, что на крыше здания обустроят детскую площадку Фото: пресс-служба корпорации Маяк

В Екатеринбурге застройщику «Дом плюс» администрация города выдала разрешение на возведение многофункционального комплекса возле Храма на Крови. Об этом пишет «РБК Екатеринбург».

Ранее мы писали, что здание появится рядом с объектом культурного наследия «Особняк Иванова - Голландского». Планировалось, что это будет дом переменной этажности. На первом, и частично на втором этажах собираются разместить коммерческие помещения, со второго по седьмой этаж - квартиры общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров.

Под домом предусмотрен двухуровневый паркинг на 76 машиномест. Также сообщалось, что на шестиэтажной части предусмотрена эксплуатируемая кровля, на которой будут обустроены детские площадки и зоны для отдыха.

«РБК Екатеринбург» также отмечает, что компанию «Дом плюс» контролируют основатели корпорации Маяк». Многофункциональный комплекс необходимо построить до октября 2025 года (на такой срок выданы документы).