Свердловская область провалила план по вакцинации от коронавируса

Согласно плану, вакцинировать нужно было 80% уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область не смогла выполнить план по вакцинации жителей от коронавируса. Об этом заявил во время пресс-конференции главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

- Должно быть 80% населения. У нас пока 72,5%, - рассказал он.

При этом Харитонов выразил надежду, что успехи покажет интрназальная вакцинация, которая начинается на Урале. Медик думает, что она сможет привлечь тех, кто боится уколов.

Ранее в Свердловскую область привезли 300 тысяч специальных насадок для интрназальной вакцинации. До конца недели они поступят во все медучреждения региона. Харитонов посоветовал такую вакцинацию тем, кто уже делал прививку или переболел коронавирусом полгода назад. При этом врач подчеркнул, что гражданам старше 60 лет с хроническими заболеваниями лучше ставить укол.