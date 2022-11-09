В Нижнем Тагиле переименуют организацию, отвечающую за работу светофоров

В Нижнем Тагиле появится «Центр организации дорожного движения» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле переименуют организацию «Сигнал-3», отвечающую за работу светофоров, видеонаблюдения и фотовидеофиксации, а также систему оповещения. Постановление об этом подписал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Документ опубликован на сайте администрации города.

Муниципальное учреждение будет называться «Центр организации дорожного движения города Нижний Тагил». Дата переименования организации не указана, как и причина изменения названия организации.

Проконтролировать выполнение постановления должна будет начальник Управления городским хозяйством администрации города А.Ю. Лебедева