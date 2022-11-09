Мэр Нижнего Тагила после жалоб на грязную воду заявил, что пьет ее из-под крана

Градоначальник отметил, что в мэрию не приходили запросы по теме воды от СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что пьет воду из-под крана, пропуская ее через фильтр. Об этом он заявил в эфире канала «Телекон», отвечая на вопросы о качестве воды в городе.

- У меня стоит фильтр «Барьер». И я пью нормальную нашу воду, которая точно так же по трубам подходит к дому, - признался Пинаев.

Глава города отметил, что у него обычный недорогой фильтр. Он заявил, что в Нижнем Тагиле старые трубы, и не все управляющие компании добросовестно промывают внутриквартальные сети.

Помимо этого, мэр подчеркнул, что горячая вода в городе является технической. Она поступает в дома из Тагильского пруда. При этом Пинаев отверг идею нагрева питьевой воды, потому что стоимость услуг ЖКХ тогда увеличится в разы. Градоначальник подчеркнул, что в администрацию пока не приходили запросы от Следственного комитета.

Пинаев предложил решить проблему с водой в Нижнем Тагиле строительством станции водоподготовки «Южная» в Черноисточинске. На ее проектную документацию уже потратили около 10 миллионов рублей. При этом строительство начнется не раньше 2025 года.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку после появления в сети информации о грязной воде, которая течет из кранов в Нижнем Тагиле.