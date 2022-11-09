Евгений Ройзман впервые за долгое время появится на публике

В конце августа силовики обыскали квартиру Ройзмана и музей Невьянской иконы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 10 ноября посетит заседание в Октябрьском суде по иску от свердловского главка полиции, который требует 565 тысяч рублей за работу на несогласованных митингах 2021 года. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

Предыдущее заседание было приостановлено из-за нехватки бумаги в ГУ МВД по Свердловской области. Представители главка предоставили материалы, но лишь в одном экземпляре.

Напомним, что Ройзман также проходит обвиняемым по уголовному делу о дискредитации российской армии. По статье 280.3 экс-мэру грозит до трех лет лишения свободы.