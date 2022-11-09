На месте рынка КОР в Екатеринбурге поставят многоэтажки

Площадь территории, о которой идет речь, составляет один гектар Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на месте Кировского оптового рынка (КОР) появятся жилые многоэтажки. Мэрия переводит землю, на которой располагается База-гастроном «МагКор», в статус, позволяющий строить жилье, сообщает 66.RU.

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки решила сменить статус участка с зоны Ц-4 (рынки и складские объекты) на зону Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Предварительно предлагается построить там три «свечки».

Площадь территории, о которой идет речь, составляет один гектар. Инициатором смена статуса выступила компания «Стройтэк». На участке можно будет построить до 15 тысяч квадратных метров жилья.

О планах на застройку КОРа многоэтажкками в 2020 году заявлял Александр Высокинский, который был тогда мэром. Он говорил, что рынок «свое отжил».