Появилось видео с места массового ДТП в Екатеринбурге, которое утроил водитель «четверки»

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Появилось видео с места массового ДТП в Екатеринбурге, которое утроил 33-летний водитель «четверки». Судя по кадрам, владельцы пострадавших машин сами пытались разобраться с виновником аварии. Сразу после ДТП до приезда сотрудников ГИБДД они стали выходить из автомобилей и подходить к «четверке», чтобы выяснить что случилось. Многие из них были настроены агрессивно.

Напомним, инцидент произошел на пересечении улиц Декабристов и Розы Люксембург. Владелец «четверки» пытался проехать между рядами и задел несколько автомобилей. От действий лихача пострадали Fiat Doblo, BMW X5, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Lada Largus, Honda и Hyundai.

В ГИБДД сообщали, что водителя отечественной легковушки доставили в больницу.