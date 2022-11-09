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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 4:35

Появилось видео с места массового ДТП в Екатеринбурге, которое утроил водитель «четверки»

Автомобилисты сами пытались разобраться с виновником аварии
Авторы (2):
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Появилось видео с места массового ДТП в Екатеринбурге, которое утроил 33-летний водитель «четверки». Судя по кадрам, владельцы пострадавших машин сами пытались разобраться с виновником аварии. Сразу после ДТП до приезда сотрудников ГИБДД они стали выходить из автомобилей и подходить к «четверке», чтобы выяснить что случилось. Многие из них были настроены агрессивно.

Напомним, инцидент произошел на пересечении улиц Декабристов и Розы Люксембург. Владелец «четверки» пытался проехать между рядами и задел несколько автомобилей. От действий лихача пострадали Fiat Doblo, BMW X5, Volkswagen Polo, Skoda Octavia, Lada Largus, Honda и Hyundai.

В ГИБДД сообщали, что водителя отечественной легковушки доставили в больницу.