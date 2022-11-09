В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после ДТП, в котором пострадали пассажиры маршрутки

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Прокуратура Верх-Исетского района Екатеринбурга начала проверку после ДТП на Металлургов, в котором пострадали пассажиры маршрутки №043. Автобус влетел в грузовик, пытаясь обогнать его.

- Прокуратура района даст правовую оценку соблюдению требований законодательства о перевозке пассажиров транспортной компанией, которая обслуживает маршрут 043, а также проверит соблюдение законодательства о норме рабочего времени и отдыха водителей автобусов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также сотрудники ведомства проконтролируют проведение полицией административного расследования.

Отметим, что по данным прокуратуры количество пострадавших в ДТП пассажиров увеличилось до пяти - два человека обратились в медучреждения самостоятельно. Ранее было известно о трех пострадавших, доставленных в больницу сразу после аварии.