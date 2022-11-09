В Екатеринбурге в столкновении маршрутки с грузовиком пострадали три человека

Водитель автобуса хотел обогнать грузовик Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге маршрутка № 043 с 11 пассажирами столкнулась с грузовиком. ДТП произошло 8 ноября в 21:15 на улице Металлургов около дома № 16а. В аварии пострадали три пассажира маршрутки 21-летняя девушка, 44-летний мужчина и 47-летняя женщина. С различными травмами их доставили в больницу.

- По предварительной информации, водитель автобуса Ford Transit, маршрута № 043, двигаясь по ул. Металлургов со стороны ул. Репина в сторону ул. Викулова, выбрал скорость, не обеспечивающую постоянного контроля за движением, и допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN, который двигался в попутном направлении, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Грузовиком управлял 55-летний мужчина со стажем вождения 27 лет. Он рассказал полицейским, что автобус неожиданно въехал в заднюю часть его грузового автомобиля.

За рулем автобуса находился 67-летний мужчина со стажем вождения 24 года. Водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что хотел перестроиться на соседнюю полосу движения и обогнать грузовик, но не рассчитал безопасность маневра.

В Госавтоинспекции Екатеринбурга призывают водителей общественного транспорта быть внимательными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.