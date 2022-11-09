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НовостиОбщество8 ноября 2022 21:57

На неделе моды в Екатеринбурге модели вышли на подиум под песню SHAMAN

В уральской столице прошло открытие 17-го сезона проекта
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
На масштабном событии пройдут показы более 50 дизайнеров

На масштабном событии пройдут показы более 50 дизайнеров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала Недели моды. Масштабное событие в уральской столице проходит в 17-й раз. На нем свои коллекции представят 60 дизайнеров из разных городов России.

На официальном открытии состоялся показ коллекций дизайнеров категории PROFI. Он не оставил зрителей без ярких впечатлений.

Во время одного из показов модели вышли на подиум под песню SHAMAN и образовали из своих образов флаг России.

Неделя моды продлится с 8 по 13 ноября. В одном из показов примет участие Анастасия Волочкова. На показе 11 ноября она наденет платье московского дизайнера

Посетить мероприятие сможет любой желающий. Билеты можно приобрести на официальном сайте Недели моды.