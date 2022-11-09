На неделе моды в Екатеринбурге модели вышли на подиум под песню SHAMAN

На масштабном событии пройдут показы более 50 дизайнеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге стартовала Недели моды. Масштабное событие в уральской столице проходит в 17-й раз. На нем свои коллекции представят 60 дизайнеров из разных городов России.

На официальном открытии состоялся показ коллекций дизайнеров категории PROFI. Он не оставил зрителей без ярких впечатлений.

Во время одного из показов модели вышли на подиум под песню SHAMAN и образовали из своих образов флаг России.

Неделя моды продлится с 8 по 13 ноября. В одном из показов примет участие Анастасия Волочкова. На показе 11 ноября она наденет платье московского дизайнера

Посетить мероприятие сможет любой желающий. Билеты можно приобрести на официальном сайте Недели моды.