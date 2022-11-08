В УрФУ объявили точную дату выборов декана журфака

Защиты пройдут в корпусе на Ленина, 51 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском Федеральном университете объявили дату выборов директора департамента факультета журналистики. Публичные выступления кандидатов пройдут 23 ноября.

- Предварительная дата и время публичной защиты программ развития от кандидатов на пост нового главы журфака УрФУ – 23 ноября в 15:00, - сообщают в социальных сетях университета.

Защиты пройдут в корпусе на Ленина, 51. На данный момент известны имена некоторых кандидатов на пост нового декана журфака. Ими стали Любовь Третьякова, Елизавета Голоусова и бывший редактор крупного СМИ Иван Некрасов.

Ранее на сайте УрФУ появилась информация о том, каким критериям нужно соответствовать новому лидеру факультета. Кандидаты должны обладать высшим образованием по направлению подготовки соответствующим или близким по содержанию к профилю выполняемых работ и стаж работы должен быть на руководящих должностях в профессиональной сфере не менее пяти лет.