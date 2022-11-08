В Екатеринбурге полицейские поймали парня, который вынес из магазина дорогой алкоголь

Парень не стал отпираться и во всем признался, в его жилище полицейские обнаружили часть украденного алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге полицейские поймали воришку, который вынес дорогой алкоголь из магазина на улице Кишиневской. Владельцы торговой точки сообщили, что злоумышленник проник в помещение ранним утром 2 ноября, сумма ущерба превысила 17 тысяч рублей.

- Прибывшие на место происшествия полицейские опросили работников торгового помещения и начали оперативно-розыскные мероприятия. Вскоре подозреваемого доставили в дежурную часть отдела полиции для разбирательства, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Парень не стал отпираться и во всем признался, в его жилище полицейские обнаружили часть украденного алкоголя. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.