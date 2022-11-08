В Екатеринбурге стартовал международный чемпионат высокотехнологичных профессий

С 2012 года основной целью чемпионата было повышение интереса к рабочим специальностям. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Уральская столица стала площадкой для девятого международного чемпионата высокотехнологичных профессий Хайтек, специалисты будут собираться в «Екатеринбург-Экспо». В этом году в конкурсе будут участвовать 16 стран: Республика Беларусь, Бразилия, Египет, Индия, Казахстан, Китай, Малайзия, Намибия, Нигерия, Узбекистан, ЮАР и другие.

С 2012 года основной целью чемпионата было повышение интереса к рабочим специальностям.

- За очень короткое время при поддержке наших промышленников, Минпромторга, Агентства стратегических инициатив удалось доказать, что чемпионат крайне полезен для развития навыков молодых рабочих. Очень важно, что на этой площадке в ходе проведения соревнований «обкатываются» новые образовательные стандарты, изучается применение новых технологий, - отметил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Хайтек собрал рабочих и инженеров из крупнейших российских промышленных предприятий. Таких как Росатом, Роскосмос, СИБУР, ЕВРАЗ, РусГидро, РЖД, Россети, ОСК и Ростелеком.