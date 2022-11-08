В Екатеринбурге женщина лишилась телефона после поездки в автобусе

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге местная жительница лишилась смартфона после поездки в общественном транспорте. Пострадавшая, обнаружив пропажу, обратилась в полицию и рассказала, что ей причинили ущерб в размере 15 тысяч рублей.

- Накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали подозреваемого в хищении телефона. Им оказался ранее судимый 52-летний житель Екатеринбурга. Он дал признательные показания. По словам задержанного, он сбыл похищенное устройство, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь злоумышленнику грозит дор пяти лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде.Ведется расследование.