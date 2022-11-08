В Нижнем Тагиле для школьников проводят олимпиаду на знание ПДД

Интерес тагильских школьников к выбранной теме повышается с каждым годом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле за первую неделю проведения онлайн-олимпиады «Безопасные дороги», организованную в рамках нацпроекта, почти три тысячи учеников выполнили интерактивные задания.

- Олимпиада «Безопасные дороги» – важный элемент комплексной работы по формированию у ребят культуры безопасного поведения на дороге, - отметила начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Помимо олимпиады в рамках проекта проводятся также акции, автопробеги, конкурсы, фестивали, квесты, соревнования и даже интернет-челленджи. В них поучаствовали более 30 тысяч детей и их родителей.

Интерес тагильских школьников к выбранной теме повышается с каждым годом. В первой подобной олимпиаде участвовала всего 31 школа города, в этом году только за неделю поучаствовало уже 59 учреждений.

Как пояснил мэр Нижнего Тагила, Владислав Пинаев, важно, чтобы дети и подростки научились ориентироваться в быстро меняющемся дорожном пространстве. Их нужно научить быть участниками дорожного движения.