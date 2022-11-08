Из учебного центра в Елани вернут домой двух ошибочно мобилизованных мужчин

За помощью к депутату Госдумы Андрею Альшевских обратились родственники мужчин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из учебного центра в Елани вернут домой двух уральцев, которых признали ошибочно мобилизованными. Как оказалось, эти жители Свердловской области не подлежали призыву из-за различных обстоятельств. За помощью к депутату Госдумы Андрею Альшевских обратились родственники мужчин.

- По двум случаям есть подвижки. Прокуратура выяснила, что жителей Верхней Пышмы и одного из сел Талицкого района забрали в армию ошибочно. У одного – трое ребятишек. У другого – серьезные хронические заболевания, - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Ошибочно мобилизованные уже ждут возвращения в семьи. Напомним, из 32-го военного городка в Екатеринбурге вернулся домой ошибочно мобилизованный. Мужчина родом из Тавды отправился на службу, имея проблемы с позвоночником: он перенес сложную операцию.