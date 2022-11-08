Свердловская филармония запустит онлайн-трансляцию для зрителей

Фото: пресс-служба Свердловской филармонии

В Свердловской филармонии придумали новый формат коммуникации со зрителями. 10 ноября пройдет онлайн-трансляция, а именно митап. Во время необычной встречи гости смогут пообщаться с артистами, узнать о музыкальных планах и послушать классическую музыку.

- Митап – это «встреча без галстуков», где можно пообщаться с любимыми артистами, послушать шедевры классики, первыми узнать о творческих планах филармонии, познакомиться с интересными людьми и узнать секреты счастливой жизни меломана, - объяснили в пресс-службе Свердловской филармонии.

Зрителей ждет интервью с Тарасом Багинцом, органистом филармонии, и блогером Ольгой Чебыкиной, рахманиновские мелодии, колоритная музыка Арама Хачатуряна и яркий комментарий главного по творчеству Рустема Хасанова. Встреча пройдет бесплатно в 20:00.