В уральском городе объявили трехдневный траур по погибшим в СВО

Это первый для региона случай, когда власти объявили траур по погибшим военным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Североуральском городском округе объявили три дня траура из-за гибели трех военнослужащих на спецоперации на Украине. В администрации отметили, что с 9 по 11 ноября в городе пройдут прощания с павшими бойцами, на это время объявляются дни скорби.

- Дни скорби объявляются в связи гибелью земляков Кирилла Малафеева, Михаила Хуснутдинова, Максима Бражникова, которые исполняли свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Прощание с ними поочередно пройдет ДК «Горняк» и «Современник», - сообщили в пресс-службе администрации Североуральского городского округа.

Это первый для региона случай, когда власти объявили траур по погибшим военным.

Ранее стало известно, что житель Новоуральска Павел Корчагин погиб во время специальной военной операции на Украине, ему было 33 года. Глава города Вячеслав Тюменцев рассказал, что земляк отдал свою жизнь как героя, выполняя боевое задание.