Митрополит Евгений поддержал идею введения начальной военной подготовки

Владыка убежден, что НВП взбодрит детей в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поддержал идею введения в школах начальной военной подготовки. По мнению главы митрополии, это нужно не для того, чтобы учиться убивать, а для того, чтобы уметь защищать близких, систему ценностей и Родину.

- Оружие может убивать, а может защищать. Если обучение в школе будет связано с наукой защищать ценности, жизнь близких, то это правильные уроки. Я в школе проходит курс начальной военной подготовки, эти уроки у нас проводили люди из военной части. Считаю, что это взбодрит наших детей, - рассказал митрополит Евгений в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

Также глава екатеринбургской епархии отрицательно отнесся к новому законопроекту о буллинге, который, по его мнению, ограничит права родителей и учителей вместо помощи детям.

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