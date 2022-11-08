Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 ноября 2022 15:53

Митрополит Евгений поддержал идею введения начальной военной подготовки

Глава Екатеринбургской епархии уверен, что это поможет взбодрить детей
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Людмила ВАРАКИНА
Владыка убежден, что НВП взбодрит детей в школах

Владыка убежден, что НВП взбодрит детей в школах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поддержал идею введения в школах начальной военной подготовки. По мнению главы митрополии, это нужно не для того, чтобы учиться убивать, а для того, чтобы уметь защищать близких, систему ценностей и Родину.

- Оружие может убивать, а может защищать. Если обучение в школе будет связано с наукой защищать ценности, жизнь близких, то это правильные уроки. Я в школе проходит курс начальной военной подготовки, эти уроки у нас проводили люди из военной части. Считаю, что это взбодрит наших детей, - рассказал митрополит Евгений в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm].

Также глава екатеринбургской епархии отрицательно отнесся к новому законопроекту о буллинге, который, по его мнению, ограничит права родителей и учителей вместо помощи детям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбургский митрополит назвал главный минус законопроекта о буллинге. Глава митрополии уверен, что в таком виде документ ограничит права родителей и учителей (подробнее)

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений: «Законопроект о буллинге ограничит права родителей и учителей». Глава митрополии о вреде гаджетов, необходимости начальной военной подготовки и помощи участникам СВО (подробнее)