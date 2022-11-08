В отделениях социальной защиты Нижнего Тагила установят камеры видеонаблюдения

Во время установки техники отделения будут работать в прежнем режиме Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле выделили 406 тысяч рублей на установку системы видеонаблюдения в отделениях социальной защиты. Камеры установят по адресу Карла Маркса, 42 и Металлургов, 16.

По данным Tagilcity. ru, на улице Карла Маркса подрядчик должен установить 12 видеокамер, а на улице Металлургов на двух этажах – 11 камер слежения. Также появятся видеорегистраторы.

- Система должна обеспечивать круглосуточный визуальный контроль за местами, где осуществляется прием граждан. Данные с камер будут храниться на видеорегистраторе в пределах десяти суток. При сбоях в электроснабжении предусмотрен переход на резервное питание, - рассказали в социальной защите.

Во время установки техники отделения будут работать в прежнем режиме. Гарантия выполнения работ составит 36 месяцев.