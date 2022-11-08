В Нижнем Тагиле девушка-сирота добилась получения квартиры после вмешательства прокуратуры

Ленинский районный суд Нижнего Тагила требования прокурора удовлетворил в полном объеме Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Нижнем Тагиле 23-летняя девушка-сирота добилась получения собственной квартиры после вмешательства прокуратуры. Как выяснилось, местная жительница лишилась родителей в детстве и воспитывалась опекуном.

- За девушкой была закреплено жилое помещение – квартира площадью 44 «квадрата», там же были зарегистрированы еще четыре человека. После смерти опекуна в 2015 году ее сняли с учета, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как оказалось, на тот период площадь проживания, приходящаяся на одно лицо, стала больше учетной нормы. Позже у родственника в этой же квартире родился ребенок.

- В связи с указанным фактом девушка, уже достигшая совершеннолетия, вновь обратилась в Управление социальной политики с заявлением о включении ее в список нуждающихся, - добавили в ведомстве.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила требования прокурора удовлетворил в полном объеме.