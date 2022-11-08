Хавбек сыграл за «шмелей» шесть матчей, провел на поле 555 минут, отметился четырьмя голами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полузащитник Юрий Газинский стал игроком месяца в футбольном клубе «Урал» по итогам октября. Хавбек сыграл за «шмелей» шесть матчей, провел на поле 555 минут, отметился четырьмя голами и двумя передачами.

- Именно Юрий Газинский набрал больше всех голосов в номинации от наших друзей BetBoom и в скором времени получит Кубок, вручать который ему будет один из вас. Поздравляем с победой, - сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, сейчас в активе команды 18 набранных очков, уральцы идут на 11 месте в турнирной таблице, на минувших выходных «шмели» на последней минуте добавленного времени упустили победу с московским «Локомотивом». Последний матч перед зимней паузой екатеринбуржцы проведут дома против воронежского «Факела».