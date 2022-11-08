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НовостиСпорт8 ноября 2022 14:46

Полузащитник Юрий Газинский стал игроком месяца в футбольном клубе «Урал»

В октябре хавбек сыграл за «шмелей» шесть матчей и отметился четырьмя голами
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Хавбек сыграл за «шмелей» шесть матчей, провел на поле 555 минут, отметился четырьмя голами

Хавбек сыграл за «шмелей» шесть матчей, провел на поле 555 минут, отметился четырьмя голами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полузащитник Юрий Газинский стал игроком месяца в футбольном клубе «Урал» по итогам октября. Хавбек сыграл за «шмелей» шесть матчей, провел на поле 555 минут, отметился четырьмя голами и двумя передачами.

- Именно Юрий Газинский набрал больше всех голосов в номинации от наших друзей BetBoom и в скором времени получит Кубок, вручать который ему будет один из вас. Поздравляем с победой, - сообщили в пресс-службе ФК «Урал».

Напомним, сейчас в активе команды 18 набранных очков, уральцы идут на 11 месте в турнирной таблице, на минувших выходных «шмели» на последней минуте добавленного времени упустили победу с московским «Локомотивом». Последний матч перед зимней паузой екатеринбуржцы проведут дома против воронежского «Факела».