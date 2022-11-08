Им грозит до 10 лет заключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сухом Логу двоих 16-летних подростков обвиняют в групповом изнасиловании девушки. Как стало известно «КП-Екатеринбург» один из парней воспитывается в реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Следствие по уголовному делу завершено, но городской отказался рассматривать его, и вернул его прокуратуре для устранения нарушений. Но надзорное ведомство подала апелляцию на это решение. Жалобу рассмотрят 11 ноября в Свердловском областном суде.

- Прокуратура и представители потерпевшей обжаловали решение Сухоложского суда, - пояснили в пресс-службе областного суда.

В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев. Подросткам грозит до 10 лет лишения свободы.

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