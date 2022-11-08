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НовостиОбщество8 ноября 2022 13:28

В Нижнем Тагиле ВГОК получил предостережение из-за сигналов электровозов по ночам

Машинисты приветствовали друг друга гудками
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Машинисты подавали сигналы, когда это не требовалось

Машинисты подавали сигналы, когда это не требовалось

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле Высокогорский ГОК получил предостережение от Управления государственного железнодорожного надзора из-за сигналов электровозов, которые мешали спать местным жителям по ночам. Об этом сообщает TagilCity.ru.

- Машинисты обменивались двукратно звуковыми сигналами с громкостью на все укрупненные жилые микрорайоны «Выя», «ВМЗ», - говорится в документах ведомства.

Зафиксировано, что машинисты подавали сигналы, когда это не требовалось, в ночь на 9 июля 2022 года. При этом они слали друг другу сигналы в определенной последовательности: два длинных, три коротких гудка в среднем темпе семь коротких гудков в ускоренном темпе с одной паузой. Звуки похожи на «кричалку Спартака».

Такие приветствия машинистов беспокоят жителей Нижнего Тагила около года. Нарушения были систематическими.