С января по август 2022 года Средний Урал покинули 66 201 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области резко вырос отток мигрантов, в этом году территорию региона покинули в четыре раза больше приезжих, если сравнивать с показателями прошлого года, Нынешний может стать рекордным по миграционной убыли. Такие данные публикует пресс-служба Свердловскстата.

С января по август 2022 года Средний Урал покинули 66 201 человек, а прибыли 61 937 человек, то есть количество покинувших область мигрантов превысило количество въезжающих на 4 264 человека.

Также продолжает снижаться и число новорожденных, как и смертность. За январь-август 2022 года естественная убыль населения снизилась до 12 900 человек.

Всего же в пределах России за этот же период приехали в регион 50 325 мигрантов, из него мигрировали - 52 313 человек.