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НовостиОбщество8 ноября 2022 12:37

Во время спецоперации на Украине погиб 33-летний житель Новоуральска

Прощание с уральцем пройдет 9 ноября
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Глава города Вячеслав Тюменцев рассказал, что земляк отдал свою жизнь как героя, выполняя боевое задание

Глава города Вячеслав Тюменцев рассказал, что земляк отдал свою жизнь как героя, выполняя боевое задание

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Житель Новоуральска Павел Корчагин погиб во время специальной военной операции на Украине, ему было 33 года. Глава города Вячеслав Тюменцев рассказал, что земляк отдал свою жизнь как героя, выполняя боевое задание.

- Павел Корчагин учился в школе №40, затем в НТК на повара, служил он в Хабаровском крае. Павел очень любил готовить разные блюда и всегда находил время на общение с семьей, двумя сыновьями и близкими людьми. Прощание с уральцем пройдет 9 ноября, - написал Вячеслав Тюменцев на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что во время спецоперации на Украине погиб 19-летний уралец Егор Загайнов, который служил по контракту. В администрации Серовского городского округа рассказали, что молодой человек родился в 2003 году и окончил девять классов местной школы № 22.