В Екатеринбурге задержали вора велосипедов

Мужчина уже дал признательные показания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, подозреваемого в неоднократном воровстве велосипедов у горожан. Об этом сообщает городское УМВД.

- Еще в середине сентября двое владельцев велобайков сообщили в полицию, что неизвестный похитил принадлежащие им велосипеды Outlear и HansRey стоимостью 26 и 38 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Владельцы велосипедов оставили их в подъезде дома № 35 на улице Колокольная. Силовики установили подозреваемого. Им оказался 32-летний нигде не работающий местный житель. Он был судим раньше за хранение наркотиков и кражу.

Мужчину доставили в дежурную часть. Он дал признательные показания. По предварительным данным, он продал украденные велосипеды. На местного жителя завели дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Полиция ищет байки и проверяет подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.