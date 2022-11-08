За один год стоимость ледового города в Екатеринбурге выросла на два миллиона

Сумма контракта была увеличена в связи с увеличением стоимости всех материалов и логистики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стоимость ледового города в Екатеринбурге выросла на два миллиона по сравнению с 2021 годом. В мэрии уральской столицы отметили, что причиной повышения цены стала увеличение цен на строительные материалы.

- В этом году сумма контракта была увеличена в связи с увеличением стоимости всех материалов и логистики в целом. При этом мы давно не индексировали стоимость возведения городка, - сообщили «КП-Екатеринбург» в мэрии города.

Напомним, стоимость Ледового городка-2023 в Екатеринбурге побьет многолетний рекорд. Согласно данным на сайте госзакупок, на праздничную площадку в этом году планируют потратить 26,2 миллиона рублей.

В прошлые годы тендер выигрывали компании «Айс-Проект 2000» и «Айс-Проект», как правило, не снижая начальной стоимости контракта. Последние три года на городок тратили не больше 24,4 миллионов рублей.