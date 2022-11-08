На Урале 800 выпускников вузов начали работать в школах

Больше всего молодых педагогов в Екатеринбурге — 200 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области около 800 выпускников педагогических вузов и колледжей в этом учебном году начали работать в школах. Из них порядка ста молодых учителей устроились в сельские школы и получат единовременные выплаты. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Больше всего молодых педагогов в Екатеринбурге — 200 человек и Нижнем Тагиле — 100 учителей, - говорится в сообщении.

Также после окончания вузов и колледжей студенты отправились работать в школы в Ирбите, в Артемовском, Алапаевском, Артинском, Полевском, Тавдинском, Березовском, Горноуральском и других городских округах.

Молодым педагогам, которые впервые начали работать, положена выплата. Деньги выделяются на то, чтобы обзавестись хозяйством. Средства выделят из областного бюджета. При этом учителям в селах выплатят по 50 тысяч рублей, а педагогам в свердловских городах – по 35 тысяч рублей.

Чтобы получить пособие, выпускнику нужно трудоустроиться в год окончания вуза или колледжа. Кроме того, трудовой договор со школой должен быть бессрочным или на срок не меньше трех лет.