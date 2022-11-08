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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:23

В Екатеринбурге осудят 21-летнего парня, угнавшего шеринговые машины

Сумма ущерба от действий злоумышленника составила больше двух миллионов рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Во время расследования один из преступников скрылся и был объявлен в федеральный розыск

Во время расследования один из преступников скрылся и был объявлен в федеральный розыск

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге осудят 21-летнего жителя Красноуфимска, на счету которого угон трех шеринговых машин. Известно, что молодой человек в декабре прошлого года вместе с сообщником арендовал по поддельным документам три иномарки: Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Chevrolet Lacetti.

- Злоумышленники сняли с транспортных средств оборудование, отвечающее за GPS-контроль за их местоположением и перегнали машины в Троицк, где реализовали покупателям из близлежащей страны, - рассказали в УММВД по Екатеринбургу.

Сумма ущерба от их действий составила больше двух миллионов рублей. Во время расследования один из преступников скрылся и был объявлен в федеральный розыск.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере» передано на рассмотрение в суд.