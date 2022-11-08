С января по август 2022 года наш регион покинули 66 201 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мигранты массово покидают Свердловскую область. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

Так, согласно опубликованной службой статистике, с января по август 2022 года наш регион покинули 66 201 человек, при этом прибыли 61 937 человек, то есть количество покинувших область мигрантов превысило количество въезжающих на 4 264 человека.

Кроме того, если сравнивать количество въезжающих мигрантов с аналогичным периодом 2021 года, то их количество снизилось на 6 165 человек.

При этом, если говорить о международной миграции, то, по данным Свердловскстата, за 8 месяцев 2022 года из других стран в Свердловскую область прибыли 11 612 человек (со странами СНГ - 10 846). Обратно на родину за это же время вернулись 13 888 человек (со странами СНГ - 11 683).

В пределах России за этот же период приехали в регион 50 325 мигрантов, из него мигрировали - 52 313 человек.