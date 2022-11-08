Объединенная команда ЕВРАЗа принимает участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек»

Команда ЕВРАЗа на "Хайтеке"

Он проходит с 7 по 11 ноября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». В команде ЕВРАЗа – 52 участника и 40 экспертов. Работники компании участвуют в чемпионате в девятый раз.

Участники поборются за медали в 15 компетенциях: «Промышленная робототехника», «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Инженерный дизайн CAD», «Неразрушающий контроль», «Лабораторный химический анализ», «Промышленная автоматика», «Аддитивное производство», «Мехатроника», «Охрана труда», «Инженерное проектирование», «Охрана окружающей среды», «Обработка листового металла». Также работники компании впервые примут участие в борьбе за кубок по рационализации и производительности. Команды выступят в компетенциях «Теория решения изобретательских задач ТРИЗ» и «Инженерное мышление. Каракури». Впервые в чемпионате принимают участие работники ЕВРАЗ Качканарского ГОКа, они будут соревноваться в компетенциях «Электромонтаж» и «Лабораторный химический анализ».

Участники чемпионата предварительно состязались и заняли призовые места в корпоративных чемпионатах профессионального мастерства ЕВРАЗа, которые проходили в Новокузнецке и Нижнем Тагиле.

В команде ЕВРАЗа 52 участника

По инициативе ЕВРАЗа в рамках чемпионата пройдет панельная дискуссия по теме «Эффективные проекты работы со школьниками», в которой выступят более 10 промышленных компаний России. Откроет дискуссию Вице-президент ЕВРАЗа по персоналу Елена Самсонова.

«Такие конкурсы, как «Хайтэк» – это ценная возможность для наших специалистов продемонстрировать свои знания и умения на практике, сравнить свой уровень владения профессией с другими участниками чемпионата, узнать лучшие практики, - отметила Елена Самсонова. – Панельная дискуссия позволит представителям промышленных предприятий поделиться своим опытом работы, которую они ведут со школьниками. Как большинство производственных компаний ЕВРАЗ уделяет особое внимание профориентационной работе в школах. Нам важно заинтересовать школьников работой производственных предприятий, рассказать и показать, какие сложные проекты решают в ЕВРАЗе, и, главное, обеспечить плавный переход от того, чему ребята могут научиться в школе и вузе, к воплощению этих проектов на реальном производстве. Наша миссия в этом процессе – показать перспективы и создать необходимую инфраструктуру. Для этого мы помогаем оснащать профильные учебные заведения среднего и высшего профессионального образования необходимым лабораторным оборудованием, совместно с учебными заведениями дополняем программы предметами по выбору. Один из примеров – в Нижнем Тагиле при поддержке компании уже второй год работает IT-Академия».

Участие в компетенции Инженерное проектирование

Стенд ЕВРАЗа на чемпионате будет открыт не только для деловых встреч и интервью. Здесь можно сделать памятное фото в индустриальном пейзаже, познакомиться со спецификой работы компании, узнать возможности для трудоустройства и карьерного роста.

Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» – 2022 – масштабное соревнование по профессиональному мастерству среди специалистов крупнейших отечественных предприятий. Организатором состязаний выступает Агентство развития навыков и профессий при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, правительства Свердловской области, Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, крупнейших холдингов и корпораций.