В Екатеринбурге девушка на Renault наехала на девятилетнего мальчика

Мальчик начал переходить дорогу, не посмотрев на сигнал светофора и машины, выйдя из трамвая Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 25-летняя девушка на Renault Captur наехала на девятилетнего мальчика. ДТП произошло утром, 8 ноября возле Луначарского, 161. Ребенка с ушибами головы и ноги доставили в больницу.

- Водитель автомобиля Renault Captur, двигаясь по Луначарского со стороны Куйбышева в сторону Ленина, допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора слева направо по ходу движения автомашины, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Мама мальчика рассказала полицейским, что сын начал переходить дорогу, не посмотрев на сигнал светофора и машины, выйдя из трамвая, на котором добирался в школу.

Водитель Renault объяснила сотрудникам ГИБДД, что не заметила вовремя ребенка и задела его левым зеркалом заднего вида.

Информация о ДТП будет направлена инспекторам по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних. Также сотрудники отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга посетят школу, где учиться мальчик, для проведения профилактической работы с обучающимися.