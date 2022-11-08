В Югре просубсидируют 30 авиационных маршрутов

Часть авиарейсов в ХМАО обойдутся пассажирам дешевле Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году Ханты-Мансийский автономный округ из бюджета просубсидирует 30 авиационных маршрутов по ряду популярных направлений. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Субсидирование напрямую влияет на стоимость билетов для пассажиров. В следующем году с выгодой можно будет купить билеты на рейсы из Нижневартовска в Омск, Томск, Самару, Тюмень и Челябинск.

Также дешевле будут билеты на авиационные рейсы из Сургута в Тобольск и Челябинск, из Ханты-Мансийска в Москву и Санкт-Петербург.

Кроме этого, в список субсидируемых попали рейсы из Уфы, Самара, Новосибирска и Екатеринбурга в Ханты-Мансийск, из Екатеринбурга в Нягань, и из Барнаула, Волгограда, Бугульмы и Горно-Алтайска в Сургут.