Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье8 ноября 2022 8:54

В Свердловской области началась назальная вакцинация от коронавируса

До конца недели специальные насадки для нее поступят во все больницы
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Такую вакцинацию рекомендуют тем, кто полгода назад переболел ковидом или ставил прививку от него. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Такую вакцинацию рекомендуют тем, кто полгода назад переболел ковидом или ставил прививку от него. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области началась интрназальная вакцинация от коронавируса. В регион завезли 300 тысяч специальных насадок. До конца недели они поступят во все медучреждения региона. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Я бы рекомендовал такой метод формирования иммунитета для тех, кто уже делал прививку против COVID-19 не менее шести месяцев назад или переболел коронавирусом, - посоветовал главный внештатный специалист свердловского Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Он отметил, что людям старше 60 лет с хроническими заболеваниями лучше делать традиционную прививку. Перед введением назальной вакцины пациенту рекомендуется высморкаться. Также нужно проверить проходимость носовых ходов, поочередно закрывая их и делая несколько вдохов.

Затем врач наберет в шприц вакцину, снимает иглу и наденет специальную посадку. Препарат вводят резко на вдохе в один носовой ход, закрывая пальцем другой. Вакцина состоит из двух компонентов. Второй нужно вводить через 21 день. Ревакцинацию рекомендуется проходить каждые полгода.