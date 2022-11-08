В Свердловской области началась назальная вакцинация от коронавируса

Такую вакцинацию рекомендуют тем, кто полгода назад переболел ковидом или ставил прививку от него. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области началась интрназальная вакцинация от коронавируса. В регион завезли 300 тысяч специальных насадок. До конца недели они поступят во все медучреждения региона. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Я бы рекомендовал такой метод формирования иммунитета для тех, кто уже делал прививку против COVID-19 не менее шести месяцев назад или переболел коронавирусом, - посоветовал главный внештатный специалист свердловского Минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Он отметил, что людям старше 60 лет с хроническими заболеваниями лучше делать традиционную прививку. Перед введением назальной вакцины пациенту рекомендуется высморкаться. Также нужно проверить проходимость носовых ходов, поочередно закрывая их и делая несколько вдохов.

Затем врач наберет в шприц вакцину, снимает иглу и наденет специальную посадку. Препарат вводят резко на вдохе в один носовой ход, закрывая пальцем другой. Вакцина состоит из двух компонентов. Второй нужно вводить через 21 день. Ревакцинацию рекомендуется проходить каждые полгода.