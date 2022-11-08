На станции в Екатеринбурге задержали парня с 5 граммами гашиша

Транспортные полицейские изъяли пять пакетиков с наркотиками Фото: Алексей БУЛАТОВ

На станции «Екатеринбург-Пассажирский» задержали 24-летенго молодого человека с 4,9 грамма гашиша. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД по УрФО.

- При проведении личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого в левом кармане пальто пять пакетиков с веществом растительного происхождения и мобильный телефон, - говорится в сообщении.

Задержание прошло 5 ноября. В смартфоне полицейские нашли фотографии местности с закладками, которые молодой человек разложил ранее. Силовики изъяли все наркотики.

Задержанный объяснил силовикам, что купил наркотики в интернете, чтобы распространять их в Свердловской области. На молодого человека завели дело по части 3 статьи 30, пунктам «а,б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических веществ).

Ранее в Екатеринбурге задержали троих мужчин, которые ограбили доставщика еды. Они поехали в лес в Академическом районе за закладкой, но не нашли ее. В это время мимо проходил курьер. Мужчины решили, что он является закладчиком. Когда они не нашли у доставщика наркотики, отобрали смартфон и продукты.