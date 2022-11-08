На Ямале Росгвардейцы спасли из огня шесть человек

Росгвардейцы вынесли на улицу шесть человек. Фото: пресс-служба Росгвардии ЯНАО

Утром, 5 ноября, в городе Тарко-Сале на Ямале сотрудники Росгвардии спасли из горящего дома шесть человек. Росгвардейцы помогали выносить людей на улицу пожарным.

Забравшись внутрь полыхающего дома, сотрудник полиции Амир Агаев помог вынести на улицу инвалида-колясочника, а потом вернулся в дом и вывел мужчину, который терял сознание. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

В эти минуты коллега Агаева Аслан Солсанов пробрался в соседнюю квартиру и вынес на улицу троих детей, а потом вынес на свежий воздух их мать, которая потеряла сознание.

Всего из огня двое росгвардейцев спасли шесть человек, их передали в руки врачей скорой помощи. Пожарные боролись с огнем почти час. Повреждения получила одна квартира.