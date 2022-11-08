На Урале водитель Toyota насмерть сбил женщину, сидящую на дороге

Водитель заметил темное пятно, но затормозить не успел Фото: УГИБДД по Свердловской области

На девятом километре дороги Сысерть - п. Верхняя Сысерть - охотхозяйство рано утром, 8 ноября, водитель Toyota Camry насмерть сбил женщину, сидящую на проезжей части. Она скончалась до приезда скорой.

- Погибшей женщине было 65 лет, проживала в поселке Верхняя Сысерть, на проезжей части находилась одна, на верхней одежде световозвращающие элементы отсутствовали, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Полицейским 49-летний водитель рассказал, что ехал из дома со стороны поселка Полеводство на работу. В свете фар он увидел лежащую на дороге бутылку и стал ее объезжать. В этот момент он заметил темное пятно, но затормозить не успел и остановился только когда почувствовал удар. Выйдя на улицу, он увидел лежащую на дороге женщину.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Известно, что водитель является жителем Екатеринбурга, имеет стаж вождения 23 года, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В момент ДТП он был трезв. Сейчас органы внутренних дел проводят расследование, во время которого будут проведены различные экспертизы и установлено, в каком состоянии находился пешеход на проезжей части.

В Госавтоинспекции напоминают, что нахождение пешеходов на проезжей части дороги представляет риск для их жизни и здоровья, а также опасность для других участников дорожного движения. Поэтому о таких фактах необходимо сообщать в полицию по телефонам 02 или 112.