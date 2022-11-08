В центре Екатеринбурга открылся ресторан панкавказской кухни «Шави Ломи»

В оформлении заведения использованы работы современной грузинской художницы Фото: предоставлено рестораном

В ТЦ «Европа» открылся первый в Екатеринбурге ресторан панкавказской кухни «Шави Ломи». Заведение принадлежит известному в городе ресторатору Кириллу Шлаену. В ресторане представлены блюда грузинской, армянской и азербайджанской кухни. Шеф-поваром «Шави Ломи» является Михаил Аракелов, который работает и над другими проектами Кирилла Шлаена.

- Вместе со своей командой он готовит воздушную питу и предлагает к ней ассорти мезе, чтобы стол не стоял пустым, а также зеленый салат «Зейтун», самые тонкие кутабы, сырные хачапури, все блюда из баклажанов, разные шашлыки, и лично подает большой «Наполеон», - рассказали «КП-Екатеринбург» в ресторане.

Фото: предоставлено рестораном

В оформлении заведения использованы работы современной грузинской художницы Русудан Хизанишвили. Вся мебель сделана в частных мастерских в Екатеринбурге. Расписную керамическую посуду для ресторана специально изготовили в Тбилиси.

Кстати, как рассказали представители заведения, «Шави Ломи» значит черный лев - символ высшей силы и благородства во всех кавказских культурах.