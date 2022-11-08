Поручение губернатора в действии: Урал снижает объемы ТКО с помощью переработки

Контейнерные площадки в Сысерти изготавливают из вторсырья. Фото: СВЕ.РФ

Губернатор Евгений Куйвашев анонсировал появление 2022 году первых в регионе экодомов - современных пунктов приема вторсырья. «Это будут не просто современные пункты приема вторсырья, куда можно принести до 10 видов отходов. Это будет образовательная площадка, где будут обучать правильной сортировке мусора», — писал ранее глава региона в своем telegram-канале.

В Свердловской области для накопления ТКО организована 33371 контейнерная площадка.

По нацпроекту «Экология» к 2030 году необходимо сократить количество «полигонных» отходов в два раза. И поможет в этом процесс раздельного сбора мусора, в который включились 47 муниципалитетов, и его переработка.

Например, в Сысерти из переработанного вторсырья создают контейнерные площадки для сбора ТКО. Плитка, столбы ограждения, пластиковые ламели изготовлены из вторсырья, сданного жителями. Проект реализуется во взаимодействии с Союзом отходоперерабатывающих предприятий УрФО при поддержке свердловского правительства. На создание 7 новых площадок из вторсырья планируется направить более 2 миллионов рублей.

«Это пример того, как можно извлечь полезные свойства из отходов», — подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, в 2022 году стартовал федеральный проект по переходу на экономику замкнутого цикла. И уральцы уже начали сокращать объемы отходов, вовлекая их в хозяйственный оборот. По оценкам МинЖКХ, в Свердловской области возможно перерабатывать более 60 тысяч тонн вторресурсов в год. Переработанный пластик в виде покрытий, ограждений, скамеек, вазонов уже используется при благоустройстве территорий.