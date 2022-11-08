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НовостиОбщество8 ноября 2022 4:43

В Алапаевске больница не выдала инвалиду льготный рецепт на панкреатин

Прокуратура провела проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Уральцу внезапно перестали выдавать льготный рецепт на таблетки

Уральцу внезапно перестали выдавать льготный рецепт на таблетки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске инвалид первой группы с 2016 года получал за счет средств федерального бюджета лекарство «панкреатин». В местной больнице ему выдавали льготный рецепт. Но в 2022 году уралец не получил ни рецепт, ни необходимый ему препарат и обратился в прокуратуру.

- Выписка льготного рецепта на лекарственный препарат «панкреатин» медицинским учреждением мужчине не производилась, в результате чего заявитель был лишен возможности использовать предоставленное ему законодательством право на бесплатное обеспечение препаратом, необходимым ему по жизненным показаниям, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники ведомства посчитали это нарушением и внесли представление главному врачу ГАУЗ Свердловской области «Алапаевская городская больница» об устранении нарушений федерального законодательства.

В итоге благодаря прокуратуре медучреждение возобновило выписку льготного рецепта на лекарственный препарат лицу с ограниченными возможностями здоровья.