В Алапаевске больница не выдала инвалиду льготный рецепт на панкреатин

Уральцу внезапно перестали выдавать льготный рецепт на таблетки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Алапаевске инвалид первой группы с 2016 года получал за счет средств федерального бюджета лекарство «панкреатин». В местной больнице ему выдавали льготный рецепт. Но в 2022 году уралец не получил ни рецепт, ни необходимый ему препарат и обратился в прокуратуру.

- Выписка льготного рецепта на лекарственный препарат «панкреатин» медицинским учреждением мужчине не производилась, в результате чего заявитель был лишен возможности использовать предоставленное ему законодательством право на бесплатное обеспечение препаратом, необходимым ему по жизненным показаниям, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники ведомства посчитали это нарушением и внесли представление главному врачу ГАУЗ Свердловской области «Алапаевская городская больница» об устранении нарушений федерального законодательства.

В итоге благодаря прокуратуре медучреждение возобновило выписку льготного рецепта на лекарственный препарат лицу с ограниченными возможностями здоровья.