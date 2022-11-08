В Екатеринбурге 46% жителей хотели бы перейти на фриланс

Среди самых комфортных городов для работы на фрилансе екатеринбуржцы указали Москву Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти половина жителей Екатеринбурга (46%) хотели бы перейти на фриланс. Об этом свидетельствует исследование сервиса Работа.ру. Опрос также показал, что 13% горожан не хотели бы работать в таком формате, а 41% пока не задумывались об этом.

- По мнению 32% екатеринбуржцев, фриланс дает возможность больше зарабатывать, а 11% участников исследования уверены, что в таком формате проще работать, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Кроме того, 55% участников исследования указали, что такой формат работы позволяет взаимодействовать с несколькими проектами одновременно, а для 34% опрошенных важна возможность переезда и работы из другого города или страны. Кстати, среди самых комфортных городов для работы на фрилансе екатеринбуржцы указали Москву.