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НовостиОбщество8 ноября 2022 4:16

В Екатеринбурге 46% жителей хотели бы перейти на фриланс

Больше 30% горожан считают, что смогут так зарабатывать больше
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Среди самых комфортных городов для работы на фрилансе екатеринбуржцы указали Москву

Среди самых комфортных городов для работы на фрилансе екатеринбуржцы указали Москву

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти половина жителей Екатеринбурга (46%) хотели бы перейти на фриланс. Об этом свидетельствует исследование сервиса Работа.ру. Опрос также показал, что 13% горожан не хотели бы работать в таком формате, а 41% пока не задумывались об этом.

- По мнению 32% екатеринбуржцев, фриланс дает возможность больше зарабатывать, а 11% участников исследования уверены, что в таком формате проще работать, - рассказали в пресс-службе сервиса.

Кроме того, 55% участников исследования указали, что такой формат работы позволяет взаимодействовать с несколькими проектами одновременно, а для 34% опрошенных важна возможность переезда и работы из другого города или страны. Кстати, среди самых комфортных городов для работы на фрилансе екатеринбуржцы указали Москву.