В поселке Исеть из-за пожара из пятиэтажки эвакуировались 28 человек

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 7 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Исеть ночью, 8 ноября, вспыхнула квартира на первом этаже пятиэтажки на улице Сосновая. Из задымленного помещения до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 28 человек, в том числе 5 детей.

- В 01:52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п.Исеть, ул.Сосновая. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 7 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь распространился на площади два квадратных метра и повредил домашнее имущество жильцов. Пожарные потушили пламя в течение трех минут. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, в Екатеринбурге возле Макаровского моста днем, 7 ноября, загорелась лодочная станция. Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров.