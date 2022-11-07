В Екатеринбурге рабочие укладывали асфальт, несмотря на выпавший снег

Фото: Telegram-канал «Екатеринбург №1»

В центре Екатеринбурга рабочие укладывали асфальт после прошедшего снегопада, необычное явление очевидцы засняли 7 ноября.

На место выехала бригада с рабочими и трактором. По словам очевидцев, смесь выкладывали прямо на снег. Работы проходили на перекрестке Малышева – Мамина-Сибиряка. Об этом рассказали в Telegram-канале «Екатеринбург №1».

- Ремонт дорог в городе закончен в октябре. Сейчас могут проходить восстановительные работы после раскопок для ликвидации разного рода аварий на сетях, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На 11 октября ремонт свердловских дорог был завершен на 95%. В 2022 году ремонтные работы обошлись в 30 миллиардов рублей. При этом порядка 107 километров были отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».