Житель Екатеринбурга пришел на прием в больницу и украл там мобильный телефон

Мужчина во всем признался и рассказал, что сдал телефон в ломбард Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга украл мобильный телефон, когда пришел на прием в больницу. Пострадавшая обнаружила пропажу гаджета в лечебном учреждении в переулке Суворовском. Она обратилась в полицию и оценила сумму ущерба в 20 тысяч рублей.

Накануне в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники изобличили и задержали подозреваемого в хищении смартфона. Им оказался ранее несудимый 38-летний местный житель, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Мужчина во всем признался и рассказал, что сдал телефон в ломбард. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, до суда уральца отпустили под подписку о невыезде.