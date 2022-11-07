Автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него» проведет лекцию для уральцев

13 ноября в Верхней Пышме пройдет встреча с писателем Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урал приедет популярный писатель Алексей Сальников. Его роман «Петровы в гриппе и вокруг него» экранировал Кирилл Серебренников. В дальнейшем фильм получил награду «Золотая пальмовая ветвь».

13 ноября в Верхней Пышме пройдет встреча уральцев с писателем, где он расскажет о любимых книгах, литературе и экранизациях его творения.

- В воскресенье пройдет паблик-ток с лауреатом премии «Национальный бестселлер». Наши дотошные резиденты готовят свои вопросы. Будет очень увлекательно и в меру душно, - поделились организаторы мероприятия в социальных сетях.

Встреча пройдет в «Других измерениях». На нее сможет прийти любой желающий. Для этого нужно только зарегистрироваться на сайте организатора. Гости смогут задать писателю свои вопросы по поводу книг автора и подписать их.