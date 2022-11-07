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НовостиОбщество7 ноября 2022 16:38

В Академическом районе в 2023 году начнется строительство сельскохозяйственного рынка

Торговая площадка должна появиться в 32-м квартале
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
По словам владельца ООО «Агромир» Олега Хабибуллина, на его возведение уйдет порядка полутора лет

По словам владельца ООО «Агромир» Олега Хабибуллина, на его возведение уйдет порядка полутора лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга уже в 2023 году может начаться строительство сельскохозяйственного рынка. Торговая площадка должна появиться в 32-м квартале. По словам владельца ООО «Агромир» Олега Хабибуллина, на его возведение уйдет порядка полутора лет.

По данным издания 66.RU, бизнесмен рассчитывает согласовать строительство с городской администрацией уже к концу этого года. Планируется, что огромное здание торгового центра займет участок площадью 7.6 гектара

Комплекс будет состоять из четырех этажей. В нем организуют мелкооптовый рынок, рынок продовольственных и промышленных товаров

Известно, что изначально на территории должны были появиться производственные площадки, но по непонятной причине земля была выкуплена предприятием «Агромир».