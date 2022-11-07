В Академическом районе в 2023 году начнется строительство сельскохозяйственного рынка

По словам владельца ООО «Агромир» Олега Хабибуллина, на его возведение уйдет порядка полутора лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга уже в 2023 году может начаться строительство сельскохозяйственного рынка. Торговая площадка должна появиться в 32-м квартале. По словам владельца ООО «Агромир» Олега Хабибуллина, на его возведение уйдет порядка полутора лет.

По данным издания 66.RU, бизнесмен рассчитывает согласовать строительство с городской администрацией уже к концу этого года. Планируется, что огромное здание торгового центра займет участок площадью 7.6 гектара

Комплекс будет состоять из четырех этажей. В нем организуют мелкооптовый рынок, рынок продовольственных и промышленных товаров

Известно, что изначально на территории должны были появиться производственные площадки, но по непонятной причине земля была выкуплена предприятием «Агромир».