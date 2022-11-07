В Екатеринбурге произошло ДТП с участием шести автомобилей

Кто стал виновником происшествия, пока неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Амундсена произошло ДТП с участием шести автомобилей. 7 ноября около 18 часов рядом с остановкой «Онуфриева» столкнулись несколько автомобилей. Кто стал виновником происшествия, пока неизвестно.

- В аварии на Амундсена пострадавших нет, - рассказали «КП-Екатеринбург» в ОГИБДД по уральской столице.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге пожилая женщина серьезно пострадала, попав под трамвай. Авария произошла вечером 7 ноября на пересечении улиц Крауля и Викулова. Колеса общественного транспорта повредили ноги 84-летней пенсионерки.

- Пострадавшую женщину 1938 года рождения увезли в городскую больницу № 36 с тяжелыми травами ног, пока неизвестно, грозит ли ей ампутация конечностей, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.