В театре оперы и балета Екатеринбурга осовременят «Дюймовочку»

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Уже следующей осенью екатеринбуржцы смогут насладиться «Дюймовочкой» Андерсена в новом прочтении. Театр Урал Опера Балет поставит пьесу на современный лад. Героиня поменяет имя, она станет Аней, но на этом изменения не закончатся. Девочке не придется менять себя для принца, как это было раньше, она останется собой.

- Наша героиня борется за свою жизнь, за свое я, за то, какая она есть. Во всех наших сюжетных линиях она не соглашается быть женой сына жабы, жука и крота, - рассказала Надежда Столбова, режиссер постановки.

Новая «Дюймовочка» в первую очередь изменит свой посыл. В финале девочка получит идеальную семью, но не за страдания, а просто потому что так должно быть.

Как поясняет режиссер, это нужно показать так для того, чтобы привить детям правильные принципы. Сказка в новом прочтении покажет детям и взрослым, что нужно уметь отказывать и принимать чужой отказ, а также быть самостоятельным и сильным.