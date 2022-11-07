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НовостиОбщество7 ноября 2022 14:48

Свердловский Минздрав потратит на санитарную авиацию почти 150 миллионов в 2023 году

В течение года подрядная организация должна будет обеспечить 706 летных часов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Вертолеты должны базироваться на посадочных площадках в пределах 25 километрах от города

Вертолеты должны базироваться на посадочных площадках в пределах 25 километрах от города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Свердловской области в 2023 году планирует потратить 148.3 миллиона рублей на работу санитарной авиации. Информация по поиску подрядчика для выполнения рейсов размещена на сайте государственных закупок.

Согласно документам, подрядная организация должна будет обеспечить 706 летных часов в период с 1 января по 15 декабря 2023 года.

Примечательно, что к воздушным суднам есть свои требования: так, не менее двух вертолетов должны быть не старше 2014 года выпуска, а их дальность полета без дозаправки составлять минимум 460 километров.

Вертолеты должны базироваться на посадочных площадках в пределах 25 километрах от Екатеринбурга. Полеты будут выполняться на основании заявок Министерства здравоохранения региона.